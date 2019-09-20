Хуситы заявили, что прекратят атаковать Саудовскую Аравию

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили, что собираются прекратить атаки против Саудовской Аравии в целях мирного урегулирования конфликта, передает агентство France Presse, ссылаясь на главу Высшего политического совета движения Мехди аль-Машшата.

Аль-Машшат также призвал все стороны конфликта приступить к реальным переговорам, следствием которых станет всеобщее национальное примирение.

Напомним, противостояние между правительственными силами и мятежными хуситами из движения «Ансар Аллах» в Йемене началось в августе 2014 года . Конфликт усилился с вторжением в марте 2015 года коалиции под эгидой Саудовской Аравии.