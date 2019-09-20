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23:42   20 Сентября 2019
Весь мир

Хуситы заявили, что прекратят атаковать Саудовскую Аравию

Хуситы заявили, что прекратят атаковать Саудовскую Аравию

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили, что собираются прекратить атаки против Саудовской Аравии в целях мирного урегулирования конфликта, передает агентство France Presse, ссылаясь на главу Высшего политического совета движения Мехди аль-Машшата.

 

Аль-Машшат также призвал все стороны конфликта приступить к реальным переговорам, следствием которых станет всеобщее национальное примирение.

Напомним, противостояние между правительственными силами и мятежными хуситами из движения «Ансар Аллах» в Йемене началось в августе 2014 года . Конфликт усилился с вторжением в марте 2015 года коалиции под эгидой Саудовской Аравии.

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Автор: Мария Милкевич
#йемен #хуситы

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