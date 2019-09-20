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 Зариф анонсировал встречу глав МИД государств — членов ядерной сделки 25 сентября

Зариф анонсировал встречу глав МИД государств — членов ядерной сделки 25 сентября
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 МИД РФ назвал лицемерием заявление США о демократии после задержаний в Нью-Йорке

МИД РФ назвал лицемерием заявление США о демократии после задержаний в Нью-Йорке
Министр сельского хозяйства Украины пригрозил конфисковывать землю у россиян

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 МИД ДНР выступил против новых компромиссов по «формуле Штайнмайера»

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 Зариф анонсировал встречу глав МИД государств — членов ядерной сделки 25 сентября

Зариф анонсировал встречу глав МИД государств — членов ядерной сделки 25 сентября
23:12   20 Сентября 2019
Весь мир

Зариф анонсировал встречу глав МИД государств — членов ядерной сделки 25 сентября

Зариф анонсировал встречу глав МИД государств — членов ядерной сделки 25 сентября

Встреча министров иностранных дел государств — членов ядерной сделки состоится 25 сентября в Нью-Йорке, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его слова приводит агентство ISNA.

«Заседание министров иностранных дел Ирана и стран группы «4+1» (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) пройдет в Нью-Йорке в среду», — сказал Зариф.

Глава иранского МИД прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-ой сессии Генассамблеи ООН.

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Автор: Мария Милкевич
#мид ирана #зариф #ядерная сделка

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