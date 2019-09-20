Представитель администрации США заявил, что Украина оккупировала часть территории РФ

Представитель Белого дома допустил оговорку в беседе с журналистами, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.

«Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны… включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал высокопоставленный чиновник.

Позднее журналисты уточнили у спикера, что он хотел этим сказать. Представитель администрации США ответил, что Запад не признает Крым территорией РФ, полуостров является частью Украины, и Россия незаконно оккупировала его. Он добавил, что Москва обязана придерживаться минских соглашений и нормандского формата.

Чиновник напомнил, что лидеры США и Украины обсудят важность того, чтобы Россия соблюдала минские соглашения, на встрече 25 сентября в рамках Генассамблеи ООН.