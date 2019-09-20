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Замглавы МИД РФ принял временного поверенного в делах Ливии в Москве

Замглавы МИД РФ принял временного поверенного в делах Ливии в Москве

 Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела

Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела
22:20   20 Сентября 2019
Весь мир

Замглавы МИД РФ принял временного поверенного в делах Ливии в Москве

Замглавы МИД РФ принял временного поверенного в делах Ливии в Москве

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял временного поверенного в делах Ливии в Москве Мустафу Абу Саеда, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении уточняется, что политики рассмотрели ряд актуальных вопросов относительно дальнейшего развития российско-ливийских взаимоотношений, обменялись мнениями о текущем положении в Ливии. Российская сторона отметила, насколько важно как можно скорее наладить инклюзивный политический процесс под эгидой ООН для эффективного противодействия терроризму и сохранения Ливии как единого целостного государства.

Встреча по Ливии прошла в Берлине во вторник, 17 сентября. Инициатором выступили немецкие власти. В мероприятии приняли участие также представители США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Евросоюза. Представителем РФ на встрече был Михаил Богданов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #ливия #мид рф #богданов

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