Замглавы МИД РФ принял временного поверенного в делах Ливии в Москве

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял временного поверенного в делах Ливии в Москве Мустафу Абу Саеда, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении уточняется, что политики рассмотрели ряд актуальных вопросов относительно дальнейшего развития российско-ливийских взаимоотношений, обменялись мнениями о текущем положении в Ливии. Российская сторона отметила, насколько важно как можно скорее наладить инклюзивный политический процесс под эгидой ООН для эффективного противодействия терроризму и сохранения Ливии как единого целостного государства.

Встреча по Ливии прошла в Берлине во вторник, 17 сентября. Инициатором выступили немецкие власти. В мероприятии приняли участие также представители США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Евросоюза. Представителем РФ на встрече был Михаил Богданов.