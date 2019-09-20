Министр сельского хозяйства Украины пригрозил конфисковывать землю у россиян

Киевские власти решили изымать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать граждане РФ, передает агенство «Украинские новости» со ссылкой на министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

Министра спросили, какие меры будут принимать для недопущения покупки земли россиянами.

«Это, конечно, конфискация», — заявил Милованов.

Также он назвал россиян «агрессорами».

Милованов добавил, что перед украинским правительством стоит задача организовать мониторинг и «более широко применять этот механизм».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и снять запрет на продажу земли. Президент добавил, что закон о рынке земель должен быть принят до наступления зимы. Он заверил, что правом приобретать землю будут наделены только украинские граждане и компании.