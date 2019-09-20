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 Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела

Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела
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 Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела

Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела
21:18   20 Сентября 2019
Весь мир

Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела

Девять человек погибли при взрыве в маршрутке на въезде в иракский город Кербела

Минимум девять человек стали жертвами взрыва в маршрутке в иракском городе Кербела, еще четверо получили ранения, передает телеканал al-Sumaria, ссылаясь на источник в МВД Ирака.

Уточняется, что в маршрутку KIA было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел у въезда в город рядом с контрольно-пропускным пунктом.

Однако член совета провинции Кербела Нафи аль-Маяли рассказал порталу Baghdadtoday, что автомобиль был переоборудован для работы на газу, произошло возгорание, в результате чего маршрутка взорвалась.

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Автор: Мария Милкевич
#ирак #взрыв

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