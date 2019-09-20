Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ

Российский президент Владимир Путин поздравил Арину Аверину, Дину Аверину и Екатерину Селезневу с получением золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку в командном турнире.

Глава РФ отметил, что российская школа художественной гимнастики вновь подтвердила высочайший профессиональный уровень и свое мировое лидерство.

Слагаемым этого успеха, без сомнения, стало ваше яркое, впечатляющее выступление. Вы подарили незабываемые эмоции многочисленным болельщикам, порадовали их своей отточенной техникой и мастерством», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Чемпионат мира прошел с 16 по 22 сентября и стал квалификационным турниром к Олимпийским играм в Токио. 16 олимпийских лицензий будут разыграны на нем в личном многоборье и еще пять в групповом. В групповых упражнениях сборная России вышла на Игры-2020, победив в прошлогоднем чемпионате в Болгарии.

Напомним, 12 сентября Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова после победы в поединке с американским бойцом Дастином Порье.