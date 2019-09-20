МИД РФ назвал лицемерием заявление США о демократии после задержаний в Нью-Йорке

Власти США и международные правозащитные организации не отреагировали на сентябрьские задержания протестующих в Хьюстоне и Нью-Йорке — это двойные стандарты в подходе к правам человека, заявили в российском МИД.

12 сентября в Хьюстоне состоялась акция экологической организации «Гринпис», в ходе которой активисты природоохранного движения спустились на канатах с моста через судоходный канал, чтобы привлечь внимание общества к проблемам экологии. В итоге 11 человек были задержаны. 15 сентября в Нью-Йорке несколько сотен протестующих вышли на митинг против американской иммиграционной политики. 76 человек арестовали, а поводом для разгона демонстрации стало перекрытие митингующими улицы.

Российское дипломатическое ведомство отметило, что администрации всех уровней власти не прокомментировали задержания, решили не вмешиваться в ситуацию и ведущие правозащитные организации США.

«На этом фоне цинично смотрится заявление госсекретаря М.Помпео, опубликованное 15 сентября с.г. Оно сделано по случаю международного дня демократии. В нем М.Помпео подчеркивает, что в США неукоснительно соблюдают основные права человека. Выражается обеспокоенность по поводу глобальной тенденции к «угнетению свобод». В этой связи госсекретарь заверяет, что США продолжат играть первую скрипку в их продвижении», — заявил МИД РФ в Facebook.

Напомним, в пятницу Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой.