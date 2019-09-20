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Трамп заявил, что КНР является угрозой для всего мира из-за стремительного развития ВС

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20:00   20 Сентября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что КНР является угрозой для всего мира из-за стремительного развития ВС

Трамп заявил, что КНР является угрозой для всего мира из-за стремительного развития ВС

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай в некотором смысле является угрозой для всего мира из-за стремительного развития его вооруженных сил.

«Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще», — сказал Трамп.

При этом, по мысли президента США, Китай использует деньги американцев. Вероятно, имеется в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином. Трамп критикует этот дефицит, который, по его словам, достигает 500 миллиардов долларов в год. Два государства уже давно ведут тяжелые торговые переговоры.

Однако при этом Трамп отметил, что США и Китай были недавно близки к подписанию новой масштабной торговой сделки, однако в последний момент Пекин решил не подписывать это соглашение, после чего торговая война между сторонами возобновилась.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #китай #трамп

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