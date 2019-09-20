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Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

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19:23   20 Сентября 2019
Россия

Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 20 августа, сообщил, что городские власти обсудят с оргкомитетом возможность организации фан-зоны во время футбольных матчей чемпионата Европы 2020 года. По его словам, Калининград — футбольный город, но сейчас трудно ответить именно про организацию фан-зоны, хотя опыт есть. 

«Думаю, что мы с господином Сорокиным, который возглавляет комитет, еще будем эту тему обсуждать», — добавил губернатор.

Регион получил большой опыт приема крупных спортивных мероприятий во время чемпионата мира по футболу, который впервые прошел в РФ в 2018 году. Тогда Калининград принял четыре матча группового этапа. 

Антон Алиханов считает, что в 2020 году такого ажиотажа не будет, а площадь у Дома Советов может показаться слишком большой, поэтому нужно подумать о другой площадке.

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Автор: Анатолий Кубарев
#калининград #общество #евро-2020 #фан-зона

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