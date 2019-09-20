МИД ДНР выступил против новых компромиссов по «формуле Штайнмайера»

Уступки со стороны республик Донбасса по поводу «формулы Штайнмайера» недопустимы — документ был дважды одобрен на саммитах «нормандской четверки» и подтверждался представителем Украины Андреем Ермаком. Об этом заявила 20 сентября полпред Донецкой народной республики Наталья Никонорова во время переговоров контактной группы.

Никонорова отметила, что Киев игнорирует прямое поручение согласовать формулировку «формулы» от своего же представителя в «нормандском формате» и уточнила, что эта ситуация вызывает вопросы о полномочиях Ермака, указания которого не воспринимают его же коллеги, в частности, председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе с украинской стороны Леонид Кучма.

«Хотим напомнить украинскому руководству, что предложенный господином Штайнмаером механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса — это компромисс, возникший из-за того, что Киев оказался не в состоянии имплементировать политические пункты комплекса мер таким образом и в тот период, который был закреплен в данном документе», — заявила полпред ДНР.

Никонорова сообщила, что компромиссное решение со стороны республик недопустимо: сторона Донбасса настаивает на выполнении дважды одобренной «нормандской четверкой» формулы.