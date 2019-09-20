Трамп заявил, что США могут атаковать 15 объектов в Иране

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в любой момент напасть на 15 объектов Ирана, однако делать это не торопится.

«Самое легкое, что я могу сделать, — это сказать, — давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать», — сказал президент США.

По его словам, нанести удар можно в любой момент. Тот факт, что Америка это не делает, демонстрирует ее силу, а не слабость. Трамп отметил, что, показывая силу, надо показывать и сдержанность.

Также американский лидер заявил, что дела у Тегерана идут плохо. В стране много неразрешенных проблем.