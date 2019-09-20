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19:03   20 Сентября 2019
Россия

Подмосковная гимнастка Селезнева поделилась эмоциями от золота на ЧМ

Подмосковная гимнастка Селезнева поделилась эмоциями от золота на ЧМ

Гимнастка из подмосковного города Пушкино Екатерина Селезнева в комментарии «360» поделилась впечатлениями от победы на ЧМ по художественной гимнастике и рассказала о поздравлении от российского лидера Владимира Путина.

«Чемпионат мира был первый в моей жизни, поэтому эмоции невероятные», — сказала Селезнева.

По ее словам, чемпионат продолжился двумя золотыми и бронзовой медалью, поэтому полного осознания того, что случилось, еще нет. Гимнастка добавил, что от президента РФ не каждый день получает поздравления.

«Поэтому тоже очень радостно», — резюмировала двукратная чемпионка мира.

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Автор: Анатолий Кубарев
#гимнастка #общество #чм #золото

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