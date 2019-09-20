Подмосковная гимнастка Селезнева поделилась эмоциями от золота на ЧМ

Гимнастка из подмосковного города Пушкино Екатерина Селезнева в комментарии «360» поделилась впечатлениями от победы на ЧМ по художественной гимнастике и рассказала о поздравлении от российского лидера Владимира Путина.

«Чемпионат мира был первый в моей жизни, поэтому эмоции невероятные», — сказала Селезнева.

???? Дебютантка чемпионатов мира Екатерина Селезнева выиграла золотую медаль в упражнении с обручем показала результат 23,500 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,400), третьей - еще одна россиянка Дина Аверина (23,350)https://t.co/OtDLl52Tfz#КомандаРоссии ???????? — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 17 сентября 2019 г.

По ее словам, чемпионат продолжился двумя золотыми и бронзовой медалью, поэтому полного осознания того, что случилось, еще нет. Гимнастка добавил, что от президента РФ не каждый день получает поздравления.

«Поэтому тоже очень радостно», — резюмировала двукратная чемпионка мира.