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 США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие

США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие
18:52   20 Сентября 2019
Весь мир

США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие

США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие

МИД РФ заявил, что американские ученые экспериментируют с бактериями чумы для создания биологического оружия, устойчивого к антибиотикам. Речь идет о создании беспилотника, который смог бы распространять зараженных насекомых.

Также американские ученые рассматривают возможность создания различных боеприпасов для легкого и стрелкового оружия с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей, а также проведения экспериментов с бактериями чумы, которые могут создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков.

В ведомстве отметили, что такие исследования проводятся в разных точках мира, включая районы вблизи российских границ. Например, в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии, где размещены американские военные.

Кроме того, МИД РФ опроверг обвинения в адрес России о нарушении Конвенции о биологическом оружии (КБТО).

«Деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО», — сказали в ведомстве.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #мид рф #общество #биологическое оружие

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