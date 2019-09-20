США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие

МИД РФ заявил, что американские ученые экспериментируют с бактериями чумы для создания биологического оружия, устойчивого к антибиотикам. Речь идет о создании беспилотника, который смог бы распространять зараженных насекомых.

Также американские ученые рассматривают возможность создания различных боеприпасов для легкого и стрелкового оружия с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей, а также проведения экспериментов с бактериями чумы, которые могут создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков.

В ведомстве отметили, что такие исследования проводятся в разных точках мира, включая районы вблизи российских границ. Например, в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии, где размещены американские военные.

Кроме того, МИД РФ опроверг обвинения в адрес России о нарушении Конвенции о биологическом оружии (КБТО).