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18:28   20 Сентября 2019
Россия

Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов вышел из СИЗО

Задержанный ранее по делу о применении насилия к представителю власти Павел Устинов вышел из СИЗО, сообщила его сестра РИА Новостям.

Напомним, сегодня в Москве суд изменил меру пресечения Устинову, осужденного ранее на 3,5 года колонии за вывих плеча сотрудника Росгвардии при задержании Устинова. Генеральная прокуратура РФ сочла приговор слишком суровым и попросила назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Омбудсмен по правам человека а РФ Татьяна Москалькова назвала освобождение Устинова из следственного изолятора «поистине справедливым решением» и отметила особую роль Генпрокуратуры в изменении меры пресечения.

Павел Устинов вышел из СИЗО

Также приговор Устинову прокомментировал глава Росгвардии Виктор Золотов, заявив, что Устинову можно назначить «максимум год условно», а остальные два с половиной года «перевести» на Владислава Синицу, осужденного по делу об угрозах детям силовиков, размещенных в социальной сети Twitter.

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Автор: Олег Королев

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