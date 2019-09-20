США ввели санкции против Национального банка Ирана

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 20 сентября, заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. По его словам, США ввели самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на Иран. Американский министр финансов Стивен Мнучин подчеркнул, что банк — «последний источник денег» для иранских властей.

Президент США добавил, что Вашингтон всегда готов к военным мерам против Тегерана. Ранее американская сторона обвинила иранскую в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии​​​. Официальный Тегеран отвергает подобные заявления со стороны Вашингтона.

Йеменские повстанцы-хуситы заявляли, что нефтяные объект Саудовской Аравии​​​ атаковали бойцы их движения. Они использовали беспилотные летательные аппараты. Государственный секретарь США Майк Помпео в ответ сказал, что нет никаких доказательств, которые подтвердят слова йеменских повстанцев-хуситов, и обвинил в атаке Иран. Позицию США поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.