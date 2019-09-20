Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

 Подмосковная гимнастка Селезнева поделилась эмоциями от золота на ЧМ

Подмосковная гимнастка Селезнева поделилась эмоциями от золота на ЧМ
МИД ДНР выступил против новых компромиссов по «формуле Штайнмайера»

МИД ДНР выступил против новых компромиссов по «формуле Штайнмайера»

 Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане

Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане
Трамп заявил, что США могут атаковать 15 объектов в Иране

Трамп заявил, что США могут атаковать 15 объектов в Иране

 США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие

США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие
Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

Власти Калининграда обсудят возможность организации фан-зоны на Евро-2020​​​​​​​

 Подмосковная гимнастка Селезнева поделилась эмоциями от золота на ЧМ

Подмосковная гимнастка Селезнева поделилась эмоциями от золота на ЧМ
МИД ДНР выступил против новых компромиссов по «формуле Штайнмайера»

МИД ДНР выступил против новых компромиссов по «формуле Штайнмайера»

 Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане

Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане
Трамп заявил, что США могут атаковать 15 объектов в Иране

Трамп заявил, что США могут атаковать 15 объектов в Иране

 США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие

США разрабатывают устойчивое ко всем видам антибиотиков биооружие
18:45   20 Сентября 2019
Весь мир

США ввели санкции против Национального банка Ирана

США ввели санкции против Национального банка Ирана

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 20 сентября, заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. По его словам, США ввели самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на Иран. Американский министр финансов Стивен Мнучин подчеркнул, что банк  — «последний источник денег» для иранских властей.

Президент США добавил, что Вашингтон всегда готов к военным мерам против Тегерана. Ранее американская сторона обвинила иранскую в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии​​​. Официальный Тегеран отвергает подобные заявления со стороны Вашингтона. 

Йеменские повстанцы-хуситы заявляли, что нефтяные объект Саудовской Аравии​​​ атаковали бойцы их движения. Они использовали беспилотные летательные аппараты. Государственный секретарь США Майк Помпео в ответ сказал, что нет никаких доказательств, которые подтвердят слова йеменских повстанцев-хуситов, и обвинил в атаке Иран. Позицию США поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #трамп #национальный банк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...