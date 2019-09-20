Посла РФ вызвали в МИД Эстонии после слов об освобождении советскими войсками

Российского посла в Эстонии Александра Петрова вызвали в эстонский МИД для диалога о трактовке событий Великой Отечественной войны.

19 сентября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ведомство собирается вызвать российского посла на разговор после его заявления в СМИ об освобождении Эстонии от нацизма советскими солдатами. Петров подчеркнул, что эстонцы помнят и чтут подвиг Красной армии, освободившей страну от нацистских захватчиков Третьего рейха 75 лет назад.

«С эстонской стороны была изложена ее трактовка того периода с упором на то, что Эстония оказалась «жертвой двух тоталитарных режимов». При этом «за немецкой оккупацией последовала советская», — уточнило российское посольство в комментарии РИА Новостям.

Петров утверждает, что убедиться в правоте его слов можно 9 мая, придя к монументу Воину-Освободителю на Таллинском военном кладбище.

«Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно прийти 9 мая к монументу Воину-Освободителю на Таллинском военном кладбище и увидеть, как тысячи и тысячи людей – русские и эстонцы – возлагают цветы в память о советских солдатах, освободивших Европу от коричневой чумы», — заключил Петров.

Сегодня представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что российская позиция по требованиям Эстонии компенсации от РФ за «советскую оккупацию» осталась неизменной и заявила о неприемлемости самого понятия «советская оккупация», особенно когда речь идет об освобождении Европы от фашистского порабощения.