Трамп заявил, что Вашингтон всегда готов к военным мерам против Тегерана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты «всегда готовы» применить военные меры в отношении Ирана. Об этом пишет агентство Reuters.

Ранее Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.

Инцидент произошел 14 сентября. Атаке подвергся один из крупнейших экспортеров и производителей нефти в королевстве. В связи со случившимся компания сократила добычу нефти более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки, когда обычно добывается 9,8 миллиона баррелей в сутки.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких доказательств причастности хуситов. В итоге Штаты обвинили в случившемся Иран.