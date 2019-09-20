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18:10   20 Сентября 2019
Россия

Медведев подписал стратегию развития туризма до 2035 года

Медведев подписал стратегию развития туризма до 2035 года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года. Глава Кабмина посетил остров Липно после урбанистического форума в Новгороде в пятницу, 20 сентября.

Медведев осмотрел уникальный памятник древнерусского зодчества — храм Николы на Липне XIII века. По словам председателя правительства, такие места должны быть притягательны «для тех, кто совершает паломнические визиты, и просто для того, чтобы развивать туризм».

Медведев заявил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года

 «Надеюсь, она будет наполнена реальными делами», — заявил премьер.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #медведев #туризм

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