В Узбекистане приняли закон против роскошных свадеб

Парламент Узбекистана утвердил правила проведения свадеб и других торжеств. Об этом в пятницу, 20-го сентября, сообщает «Радио Азалтык».

Так, согласно закону отмечать семейные мероприятия можно только в период с 6:00 до 23:00. Запрещается растягивать торжество на несколько дней. В качестве исключения — угощение пловом. Определить время для такой процедуры могут городские и районные советы, но опираясь на «местные условия».

В документ также обозначено число гостей. Отныне нельзя приглашать на праздник более 200 человек. Что касается угощения пловом, то здесь ограничение гласит: не более 250 человек. Также отдельно оговорена норма, касающаяся двойных свадьб. Отмечается, что в них число гостей может увеличиться на 50 человек. Кроме этого, по новому закону запрещается использовать в свадебных церемониях более трех автомобилей, приглашать более двух исполнителей или музыкальных групп.

Закон призван бороться с расточительством во время семейных торжеств. Ведь многие граждане ради организации свадеб влезают в крупные долги, а затем едут за границу на заработки.