РФ дополнительно изучит уровень угрозы со стороны США после испытания ракет
Представитель министерства иностранных дел РФ в пятницу, 20 сентября, сообщил, что Москва вынуждена дополнительно проанализировать уровень угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности после испытания американской стороной ракет «Томагавк» на дальность, которые запрещены ДРСМД.
По его словам, прошло две недели после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Пентагон уже испытал с земли крылатые ракеты семейства «Томагавк» на дальность, ранее запрещенную по ДРСМД. При этом Вашингтон использовал пусковую установку Mk-41.
РФ дополнительно проанализирует уровень соответствующих угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности, в том числе проистекающих от американских комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Mk-41, которые развернули в Европе и запланировали разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном ради обеспечения предсказуемости и укрепления международной безопасности.
❗ У США нет ни юридического, ни политического, ни морального права оценивать выполнение другими странами обязательств по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. ???? https://t.co/L4XiEicRLp #Россия #США #Москва #Вашингтон #РСМД #ДРСМД #СВПД #ДНЯО #СНВ #ООН pic.twitter.com/lOGuEFqJew— МИД России ???????? (@MID_RF) 20 сентября 2019 г.