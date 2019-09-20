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18:04   20 Сентября 2019
Россия

РФ дополнительно изучит уровень угрозы со стороны США после испытания ракет

РФ дополнительно изучит уровень угрозы со стороны США после испытания ракет

Представитель министерства иностранных дел РФ в пятницу, 20 сентября, сообщил, что Москва вынуждена дополнительно проанализировать уровень угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности после испытания американской стороной ракет «Томагавк» на дальность, которые запрещены ДРСМД.

По его словам, прошло две недели после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Пентагон уже испытал с земли крылатые ракеты семейства «Томагавк» на дальность, ранее запрещенную по ДРСМД. При этом Вашингтон использовал пусковую установку Mk-41.

РФ дополнительно проанализирует уровень соответствующих угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности, в том числе проистекающих от американских комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Mk-41, которые развернули в Европе и запланировали разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном ради обеспечения предсказуемости и укрепления международной безопасности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #мид #ракеты

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