Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане

Власти Узбекистана придумали, как уберечь граждан от влезания в долгов, которые вынуждают ехать на заработки в другие страны. Узбекистанский парламент решил запретить чересчур пышные свадьбы и другие торжества.

Как передает «Радио Азатлык», депутаты приняли закон, по которому запрещается праздновать свадьбу несколько дней подряд. Также введено ограничение на количество гостей - не более 200 человек. На праздничном угощении пловом может быть до 250 человек. Согласно правилам, в свадебных церемониях нельзя будет использовать более трех легковых машин, развлекать гостей могут не более двух приглашенных исполнителей.

Президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что похожие меры действуют более десяти лет в Таджикистане.

«Эти меры хорошие, я их очень поддерживаю. Потому что эта восточная особенность — перед другими максимально себя показать - она очень вредит. Небогатые люди стараются сыграть свадьбу так же, как богатые: берут кредиты, влезают в долги, продают скотину. Потому что свадьба у них очень важный момент. В итоге получается закредитованность бедных слоев населения», — говорит Коженов.

Правда, он не считает, что запрет на пышные торжества снизит поток мигрантов в Россию.

«Те, кто готов уехать, они уедут без долгов. А те кто уехать не готов, они и с долгами останутся, будут ныть, что все плохо, не поедут», — считает президент Федерации мигрантов.

Согласно данным Аналитического центра НАФИ и Росстата, в 2018 году в Россию на заработки приехали более 560 тысяч граждан других государств. Больше всего - из Украины (каждый четвертый). На втором месте по численности - Казахстан 72, 1 тысячи человек), на третьем - Таджикистан ( 67,9 тысячи человек). Узбекистан - на четвертом месте по числу мигрантов (55,3 тысячи человек, что ниже на 13,6% по сравнению с 2017 годом).