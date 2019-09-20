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19:06   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане

Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане

Власти Узбекистана придумали, как уберечь граждан от влезания в долгов, которые вынуждают ехать на заработки в другие страны. Узбекистанский парламент решил запретить чересчур пышные свадьбы и другие торжества.

Как передает «Радио Азатлык», депутаты приняли закон, по которому запрещается праздновать свадьбу несколько дней подряд. Также введено ограничение на количество гостей - не более 200 человек. На праздничном угощении пловом может быть до 250 человек. Согласно правилам, в свадебных церемониях нельзя будет использовать более трех легковых машин, развлекать гостей могут не более двух приглашенных исполнителей. 

Глава Федерации мигрантов РФ поддержал запрет на пышные свадьбы в Узбекистане

Президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что похожие меры действуют более десяти лет в Таджикистане. 

«Эти меры хорошие, я их очень поддерживаю. Потому что эта восточная особенность  — перед другими максимально себя показать  - она очень вредит. Небогатые люди стараются сыграть свадьбу так же, как богатые: берут кредиты, влезают в долги, продают скотину. Потому что свадьба  у них очень важный момент. В итоге получается закредитованность бедных слоев населения», — говорит Коженов. 

Правда, он не считает, что запрет на пышные торжества снизит поток мигрантов в Россию. 

«Те, кто готов уехать, они уедут без долгов. А те кто уехать не готов, они и с долгами останутся, будут ныть, что все плохо, не поедут», — считает президент Федерации мигрантов. 

Согласно данным Аналитического центра НАФИ и Росстата, в 2018 году в Россию на заработки приехали более 560 тысяч граждан других государств. Больше всего - из Украины (каждый четвертый). На втором месте по численности - Казахстан  72, 1 тысячи человек), на третьем -  Таджикистан ( 67,9 тысячи человек). Узбекистан - на четвертом месте по числу мигрантов (55,3 тысячи человек, что ниже на 13,6% по сравнению с 2017 годом). 

 

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Автор: Мария Владимирова
#мигранты #общество #узбекситан

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