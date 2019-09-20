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17:51   20 Сентября 2019
Россия

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер народный артист России Игорь Шибанов. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева в пятницу, 20 сентября.

Последнюю роль в спектакле актер исполнил в день рождения 14 сентября. Он сыграл Кучумова в постановке «Бешеные деньги». В этом же образе актер планировал выступить в субботу в Краснодаре, но во время поездки у него остановилось сердце.

Причина смерти не раскрывается. Дата и место прощания станет известна позже.

Шибанов был одним из главных артистов ТЮЗа. Зрителям он известен по ролями в фильмах «Брат», «Замок», «Про уродов и людей», а также по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела».

Шибанов удостоился звания народного артиста РФ в 1994 году.

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Автор: Арсений Аскольский

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