Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер народный артист России Игорь Шибанов. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева в пятницу, 20 сентября.

Последнюю роль в спектакле актер исполнил в день рождения 14 сентября. Он сыграл Кучумова в постановке «Бешеные деньги». В этом же образе актер планировал выступить в субботу в Краснодаре, но во время поездки у него остановилось сердце.

Причина смерти не раскрывается. Дата и место прощания станет известна позже.

Шибанов был одним из главных артистов ТЮЗа. Зрителям он известен по ролями в фильмах «Брат», «Замок», «Про уродов и людей», а также по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела».

Шибанов удостоился звания народного артиста РФ в 1994 году.