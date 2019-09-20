Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Семья Морозовых, получившая квартиру в подарок от городской администрации Санкт-Петербурга из-за рождения четверняшек, останется в своем жилье: их не собираются выселять ни сейчас, ни через пять лет, заверили в петербургском Комитете по соцполитике.

Об этом сообщил глава Комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков, уточнив, что договор о безвозмездном найме заключили с семьей на пять лет, потому что у них нет десятилетнего стажа проживания в Петербурге. Он отметил, что право на улучшение жилищных условий в Петербурге имеют те, кто постоянно проживает в городе не менее десяти лет — это касается любой категории граждан, в том числе и «льготников».

«Но понимая, что семья Морозовых оказалась в непростой ситуации, поскольку они живут в нашем городе менее десяти лет, а четверняшки рождаются не каждый год, конечно же, мы нашли возможность изучить ситуацию и предоставить им трехкомнатную квартиру, чтобы они жили и воспитывали детей в нормальных условиях, но оформив соответствующий документ на пять лет», — рассказал Ржаненков в интервью Nation News.

Глава Комитета объяснил, что через четыре года у Морозовых пройдет период десятилетнего проживания в Северной столице и квартиру просто переоформят на них в установленном порядке. Им не придется съезжать из жилья по прошествии пятилетнего срока или временно покидать квартиру на время переоформления документов.

«А если они родят еще пятого или шестого ребенка, город предоставит им бóльшую площадь. Они получат другую возможность. Никаких проблем нет и не будет. Просто такова процедура», — заключил Ржаненков.

Напомним, 16 сентября правительство РФ утвердило порядок выплат многодетным семьям по ипотеке — это 450 тысяч рублей для семей, которые в ближайшие три года родят третьих и последующих детей.