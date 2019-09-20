Беглов торжественно открыл благоустроенный сад у Ивановского карьера

Благоустройство сада у Ивановского карьера в Невском районе завершили, поэтому в пятницу, 20 сентября, новую зону отдыха в торжественной обстановке открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, сад и карьер ждали своего времени.

«Оно пришло. Правительство Петербурга и дальше будет благоустраивать общественные пространства», — добавил петербургский глава.

Ранее Беглов выделил 214 миллионов рублей из городского бюджета на благоустройство сад у Ивановского карьера. Губернатор предложил петербуржцам назвать сад Ивановско-Щемиловским и выпустил вместе с местными жителями в озеро карпов, передают «Невские новости».

Жители Невского района просили благоустроить сад с 2014 года. Грязный карьер превратился в болото, а у воды поставили гаражи. После благоустройства в саду появились пешеходные дорожки и скамейки, спортивная и скейт-площадки, набережную облагородили для любителей рыбалки.