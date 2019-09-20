Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом рассматривает возможность выделить дополнительные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на чиновников в американской администрации.

В министерство внутренней безопасности США поступил запрос на дополнительные пять миллиардов долларов на финансирование стены в 2020 году. Если план не одобрят, администрация намерена взять дополнительные 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона.

Trump officials considering plan to divert billions of dollars in additional funds for border barrier https://t.co/geuEGSc7Jc — The Washington Post (@washingtonpost) September 20, 2019

Газета сообщает, что реализация проекта потребует выделения 18,4 миллиарда долларов до 2020 года. Это «намного превышает» данные, которые официально обнародовал Белый дом. Стоимость одной мили стены составляет более 36 миллионов долларов.

Также в документации администрации США говорится, что властям также потребуется купить участок земли, на котором предполагается построить около 200 миль стены.