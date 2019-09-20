Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
17:33   20 Сентября 2019
Весь мир

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН выразила солидарность с народом Замбии после резкого роста проблем с продовольствием из-за засухи во время прошедшего сельскохозяйственного сезона. 

По данным правительства страны, около 18% сельского населения Замбии, или 1,72 миллионов человек, уже переживают острую нехватку продовольствия период с мая по сентябрь 2019 года. 

Постоянный координатор ООН в африканской стране Кумба Мар Гадио заявил, что в период бедного сезона с октября 2019 года по март 2020 года эта цифра возрастет до 2,3 миллиона человек. По его словам, продолжительная засуха затронула южные и западные провинции, а также части Лусаки, восточные и центральные провинции.

При этом паводки и наводнения затронули северную и часть восточных провинций Замбии. Это второй сезон подряд, когда продолжительные периоды засухи затрагивают домохозяйства, у которых до природных катаклизмов были ограниченные запасы зерновых.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#оон #засуха #замбия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...