ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН выразила солидарность с народом Замбии после резкого роста проблем с продовольствием из-за засухи во время прошедшего сельскохозяйственного сезона.

По данным правительства страны, около 18% сельского населения Замбии, или 1,72 миллионов человек, уже переживают острую нехватку продовольствия период с мая по сентябрь 2019 года.

Постоянный координатор ООН в африканской стране Кумба Мар Гадио заявил, что в период бедного сезона с октября 2019 года по март 2020 года эта цифра возрастет до 2,3 миллиона человек. По его словам, продолжительная засуха затронула южные и западные провинции, а также части Лусаки, восточные и центральные провинции.

При этом паводки и наводнения затронули северную и часть восточных провинций Замбии. Это второй сезон подряд, когда продолжительные периоды засухи затрагивают домохозяйства, у которых до природных катаклизмов были ограниченные запасы зерновых.