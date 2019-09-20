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17:25   20 Сентября 2019
Весь мир

Марокко поучаствовало в операции Интерпола по обнаружению террористов

Марокко поучаствовало в операции Интерпола по обнаружению террористов

Международная организация Интерпол проводила с 24 июля по 8 сентября операцию «Нептун II» по поимке террористов. Отмечается, что она проходила в шести портах стран-участниц, среди которых Марокко.

«Операция помогла обнаружить более 12 иностранных боевиков-террористов, пересекающих Средиземное море», — указали в пресс-релизе службы.

В сообщении подчеркнули, что «Нептун II» был сосредоточен на угрозах, которые возникают на транспортных компаниях, использующих во время летнего сезона туристические маршруты между Северной Африкой и Южной Европой.

Марокко поучаствовало в операции Интерпола по обнаружению террористов

Участники операции использовали данные о преступных бандах, которые занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми. Сведения были предоставлены правоохранительными органами государств-участников.

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Автор: Анна Манц
#террористы #интерпол #операция #марокко

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