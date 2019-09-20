УК РФ не нуждается в пересмотре после изменения меры пресечения Устинову

Уголовное законодательство не нуждается в изменении после пересмотра меры пресечения актеру Павлу Устинову, которого ранее осудили за нападение на сотрудника правопорядка во время незаконного митинга. Такого мнения придерживаются члены Совфеда, пишет пятницу ТАСС.

По мнению главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в пересмотре законодательства необходимости нет. Он подчеркнул, что здесь дело не в статье, а в решении судьи по конкретному делу.

«Наказание определяет суд, оно зависит от тяжести содеянного. Выход один — независимый и справедливый суд», — передает агентство слова Клишаса.

Он также подчеркнул, что УК РФ нельзя править по каждой конкретной ситуации.

По мнению его заместителя Людмилы Боковой, проблема состоит в квалификации статьи, ведь преступление предполагает умысел.

«Статья 24 УК РФ прямо указывает, что совершенное по неосторожности действие можно признавать преступлением лишь в тех случаях, которые специально прописаны в конкретных статьях УК. Статья не относится к преступлениям, которые можно совершить по неосторожности, для ее применения обязателен умысел», — сказала она.

Бокова также подчеркнула, что Устинов случайно оказался на митинге, а вред здоровью нанес по неосторожности. Это следует из видео и показаний актера, заметила она.