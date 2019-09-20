Суд арестовал расстрелявшего коллег в Москве полицейского

Пресненский столичный суд арестовал полицейского Алексея Смирнова, который на станции метро «Рязанский проспект» расстрелял одного сотрудника полиции и ранил другого.

Смирнова заключили под стражу на два месяца — до 19 ноября. Раненого сотрудника УСБ на Московском метрополитене Алексея Лимонова прооперировали. Он находится в стабильно тяжелом состоянии и не сможет участвовать в следственных действиях.

Полицейский просил не арестовывать его. Адвокаты поддержали подзащитного. Смирнов уточнил, что его уволили со службы в пятом отделе полиции УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел 18 сентября. Подозревавшийся в получении взятки сотрудник УВД открыл стрельбу по коллегам из табельного оружия во время операции по своему задержанию.