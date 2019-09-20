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17:07   20 Сентября 2019
Весь мир

Суданского мигранта застрелили в ливийском Триполи

Суданского мигранта застрелили в ливийском Триполи

Мигранта из Судана застрелили в Ливии после того, как он с другими беженцами попытался пересечь Средиземное море, сообщил iReactor.

Судно остановили сотрудники береговой охраны африканской республики, после чего нарушителей доставили на берег в Триполи. Уже на суше произошла потасовка, так как многие мигранты при задержании оказали активное сопротивление правоохранителям.

Как сообщили в Международной организации по миграции, иностранцы открыли огонь в воздух. Представитель ведомства Леонард Дойл уточнил, что они пытались бежать, из-за чего одного человека смертельно ранили в живот. Им оказался суданский мигрант.

Суданского мигранта застрелили в ливийском Триполи

Еще один сотрудник Агентства ООН Чарли Яксли добавил, что данный случай в очередной раз доказывает, что Ливия не подходит в качестве убежища мигрантов, ведь в ней небезопасно. По его мнению, людей нельзя оставлять в государстве, которое охвачено гражданской войной.

Свержение и убийство Муаммара Каддафи в 2011 году стало отправной точкой политического кризиса в стране. В Ливии действуют два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН. Обе структуры не зависят друг от друга.

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Автор: Анна Манц
#убийство #ливия #судан #мигрант #триполи

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