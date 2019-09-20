Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
17:13   20 Сентября 2019
Россия

Застроившие аэропорт в Великом Новгороде не оценили потенциал города

Застроившие аэропорт в Великом Новгороде не оценили потенциал города

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 20 сентября, в ходе форума раскритиковал тех, кто застроил коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде. По его словам, застройщики не оценили потенциал города. Ранее действовавший аэропорт «Юрьево» закрыли, а на территории бывшей воздушной гавани строят микрорайон «Аркажская слобода».

Медведев напомнил, что у Великого Новгорода нет аэропорта, поэтому все решения властей необходимо ориентировать на будущее и улучшать городскую среду, чтобы подготовиться к приезду туристов. 

«Это касается и маленьких городов, исторических туристических центров и моногородов», — добавил премьер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #аэропорт #общество #великий новгород

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...