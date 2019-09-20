Застроившие аэропорт в Великом Новгороде не оценили потенциал города

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 20 сентября, в ходе форума раскритиковал тех, кто застроил коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде. По его словам, застройщики не оценили потенциал города. Ранее действовавший аэропорт «Юрьево» закрыли, а на территории бывшей воздушной гавани строят микрорайон «Аркажская слобода».

Медведев напомнил, что у Великого Новгорода нет аэропорта, поэтому все решения властей необходимо ориентировать на будущее и улучшать городскую среду, чтобы подготовиться к приезду туристов.

«Это касается и маленьких городов, исторических туристических центров и моногородов», — добавил премьер.