Ежегодная премия «Время инноваций» состоится в Баку

Продолжается прием заявок на соискание ежегодной премии «Время инноваций», которая пройдет в Баку – независимая награда вручается за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Премия пройдет с 4 по 7 декабря в столице Азербайджана. Площадкой для презентации проектов станет символ современного Баку — «Flame Towers», а церемония награждения победителей пройдет в одном из лучших отелей столицы Азербайджана — Fairmont Baku.

Перед торжественной частью состоится форум, участники которого представят собственные кейсы, обсудят последние тренды бизнеса и поделятся опытом внедрения, развития и поддержки инноваций в рамках тем: «Интернет вещей и цифровая экономика», «Инновации в бизнесе», «Коммерциализация технологий в производственно-технологической сфере», «Инфраструктура развития инноваций», «Инновационный менеджмент и управление инновациями», «Новые B2B и B2G решения», «Научные теории и внедрение инноваций».

«Мы рады, что столь значимая для инновационных компаний Премия становится интересна не только российским, но и зарубежным предприятиям. В этом году мы сделали еще один шаг на пути к глобализации проекта – он обрел международный масштаб, поэтому городом для проведения Премии был выбран прекрасный и ультрасовременный Баку», – сообщила Елена Хомутова, Исполнительный директор Премии «Время инноваций».

Лауреатами премии в прошлые года стали: Сбербанк России, Аэрофлот, ASUS, Госкорпорация «Росатом», Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, Правительство Москвы, Ростелеком и другие. Условия участия и подробная информация на официальном сайте премии «Время инноваций».