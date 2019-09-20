СК начал проверку по факту получения ожогов российскими детьми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки следственными органами по Свердловской области по факту получения ожогов детьми в Турции. Об этом в пятницу, 20-го сентября, говорится на сайте ведомства.

Ранее в турецком отеле в поселке Кестель произошло происшествие. Двое маленьких детей — 3,5 года и 10 лет получили ожоги. Во время ужина их случайно облили горящим маслом. Повар отеля допустил ошибку во время шоу в честь завершения тура. Известно, что от действий повара пострадали восемь человек из разных стран, в том числе двое детей из Екатеринбурга.