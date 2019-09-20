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17:07   20 Сентября 2019
Россия

СК начал проверку по факту получения ожогов российскими детьми

СК начал проверку по факту получения ожогов российскими детьми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки следственными органами по Свердловской области по факту получения ожогов детьми в Турции. Об этом в пятницу, 20-го сентября, говорится на сайте ведомства. 

Ранее в турецком отеле в поселке Кестель произошло происшествие. Двое маленьких детей — 3,5 года и 10 лет получили ожоги. Во время ужина их случайно облили горящим маслом. Повар отеля допустил ошибку во время шоу в честь завершения тура. Известно, что от действий повара пострадали восемь человек из разных стран, в том числе двое детей из Екатеринбурга. 

«Председатель СК России поручил тщательно разобраться в обстоятельствах получения травм детьми на территории Турецкой Республики», — сказано в сообщении.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #турция #политика #общество #ожоги

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