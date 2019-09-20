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17:19   20 Сентября 2019
Весь мир

Власти Германии направят более 54 миллиардов евро на защиту климата

Власти Германии направят более 54 миллиардов евро на защиту климата

Немецкое правительство приняло пакет мер по защите климата. На эти цели будет выделено более 54 миллиардов евро. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 20 сентября, рассказали канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц.

С помощью этих инвестиций правительство ФРГ планирует до 2020 года добиться снижения цен на железнодорожные перевозки, увеличения налогов на услуги авиакомпаний. Скорее всего, подскочит цена на бензин, дизель и газ. При этом власти увеличат компенсации гражданам, которые ездят на работу из одного региона в другой на общественном транспорте. 

В то время, когда проходило заседание правительства, в центре Берлина прошла демонстрация, которая посвящена защите климата. В ней участвовали более 100 тысяч человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#германия #политика #климат #экология

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