Власти Германии направят более 54 миллиардов евро на защиту климата

Немецкое правительство приняло пакет мер по защите климата. На эти цели будет выделено более 54 миллиардов евро. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 20 сентября, рассказали канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц.

С помощью этих инвестиций правительство ФРГ планирует до 2020 года добиться снижения цен на железнодорожные перевозки, увеличения налогов на услуги авиакомпаний. Скорее всего, подскочит цена на бензин, дизель и газ. При этом власти увеличат компенсации гражданам, которые ездят на работу из одного региона в другой на общественном транспорте.

В то время, когда проходило заседание правительства, в центре Берлина прошла демонстрация, которая посвящена защите климата. В ней участвовали более 100 тысяч человек.