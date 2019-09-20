Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума заявил, что отношения между странами проходят перезагрузку на всех уровнях. Он напомнил, что на протяжении последних лет между РФ и Молдавией почти не было диалога на уровне правительств.

«Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой где Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой», — подчеркнул молдавский президент.

По словам Додона, за год, который прошел со времени проведения первого МРЭФ, изменилось очень многое. Власти прилагают усилия к всестороннему восстановлению отношений. Президент надеется, что бизнес воспользуется ситуацией в Молдавии. Он пообещал серьезную президентскую стратегию экономического развития страны.

Молдавско-российский экономический форум впервые он прошел в Кишиневе в сентябре минувшего года, в нем участвовали более 500 человек, в том числе политики и «капитаны» бизнеса РФ, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС.