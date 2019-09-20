Власти намерены премировать муниципалитеты за активность

Российское правительство приняло решение ежегодно выделять гранды для самых активных муниципалитетов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выступил на пленарном заседании «Новые лидеры: как мэры меняют города и страны» форума «Среда для жизни: города», который проходит 20 сентября в Великом Новгороде.

«Это тоже вполне приличные деньги. Причем будем мы это делать каждый год в размере пяти миллиардов рублей», — уточнил Медведев.

Дмитрий Медведев принял участие в пленарном заседании форума «Среда для жизни: города», который проходит в Великом Новгородеhttps://t.co/8XAl0tiLpS pic.twitter.com/VHbRYDJzsl — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) September 20, 2019

«Среда для жизни» — всероссийский форум на тему жилья и городской среды. Он ежегодно проходит в разных городах России. В этом году мероприятие принимает Великий Новгород с 19 по 21 сентября.