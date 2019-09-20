Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Ереванский суд постановил оставить под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и отклонил прошение его защиты об освобождении под залог.

«Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна и оставить его под арестом», — заявила судья Анна Данибекян, цитирует ее ТАСС.

Напомним, 19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook о начале второго этапа революции в стране и призвал граждан блокировать все здания судов, надеясь на национальную поддержку.

В ответ президент Армен Саркисян попросил граждан соблюдать конституцию Армении и сохранять спокойствие. Но сторонники премьер-министра начали перекрывать входы в Конституционный суд Еревана, протестуя против освобождения экс-президента Кочаряна.

Кочаряну предъявили обвинение 26 июля по делу об убийствах на оппозиционных акциях 1 марта 2008 года. В прошлом августе суд хотел освободить его, ссылаясь на неприкосновенность бывшего президента, но в ноябре 2018 года Кассационный суд Армении частично удовлетворил прошение Генпрокуратуры и направил дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд.