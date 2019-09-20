Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
16:42   20 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Ереванский суд постановил оставить под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и отклонил прошение его защиты об освобождении под залог.

«Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна и оставить его под арестом», — заявила судья Анна Данибекян, цитирует ее ТАСС.

Напомним, 19 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook о начале второго этапа революции в стране и призвал граждан блокировать все здания судов, надеясь на национальную поддержку.

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

В ответ президент Армен Саркисян попросил граждан соблюдать конституцию Армении и сохранять спокойствие. Но сторонники премьер-министра начали перекрывать входы в Конституционный суд Еревана, протестуя против освобождения экс-президента Кочаряна. 

Кочаряну предъявили обвинение 26 июля по делу об убийствах на оппозиционных акциях 1 марта 2008 года. В прошлом августе суд хотел освободить его, ссылаясь на неприкосновенность бывшего президента, но в ноябре 2018 года Кассационный суд Армении частично удовлетворил прошение Генпрокуратуры и направил дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд.

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#суд #политика #армения #общество #весь мир #кочарян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...