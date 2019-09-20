Двухэтажный поезд между Москвой и Петрозаводском запустят с 3 декабря
Представитель Октябрьской железной дороги сообщил, что состав фирменного поезда «Карелия», который курсирует по маршруту Петрозаводск-Москва, с 3 декабря оснастят двухэтажными вагонами. По его словам, в первый рейс из Петрозаводска двухэтажный поезд отправится 3 декабря, из Москвы — 4 декабря.
Двухэтажный поезд отправится с Ленинградского вокзала в 21.05 по московскому времени и прибудет в Петрозаводск в 08.55. Из Петрозаводска поезд отправится в 21.00 по московскому времени и прибудет на Ленинградский вокзал в 08.53. В состав включили купе, СВ и вагон-ресторан. Для пассажиров с ограниченными возможностями доступно специальное купе.
В прошлом году Северной железной дороге исполнилось 150 лет. И даже в наши дни до многих отдаленных городов и поселков России можно добраться только по ней.#РЖД #ЖелезнаяДорога #Инфографика #СЖД pic.twitter.com/8ZQg3PNsTv— ОАО РЖД (@rzd_official) 20 сентября 2019 г.