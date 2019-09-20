Двухэтажный поезд между Москвой и Петрозаводском запустят с 3 декабря

Представитель Октябрьской железной дороги сообщил, что состав фирменного поезда «Карелия», который курсирует по маршруту Петрозаводск-Москва, с 3 декабря оснастят двухэтажными вагонами. По его словам, в первый рейс из Петрозаводска двухэтажный поезд отправится 3 декабря, из Москвы — 4 декабря.

Двухэтажный поезд отправится с Ленинградского вокзала в 21.05 по московскому времени и прибудет в Петрозаводск в 08.55. Из Петрозаводска поезд отправится в 21.00 по московскому времени и прибудет на Ленинградский вокзал в 08.53. В состав включили купе, СВ и вагон-ресторан. Для пассажиров с ограниченными возможностями доступно специальное купе.