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16:39   20 Сентября 2019
Россия

Двухэтажный поезд между Москвой и Петрозаводском запустят с 3 декабря

Двухэтажный поезд между Москвой и Петрозаводском запустят с 3 декабря

Представитель Октябрьской железной дороги сообщил, что состав фирменного поезда «Карелия», который курсирует по маршруту Петрозаводск-Москва, с 3 декабря оснастят двухэтажными вагонами. По его словам, в первый рейс из Петрозаводска двухэтажный поезд отправится 3 декабря, из Москвы — 4 декабря.

Двухэтажный поезд отправится с Ленинградского вокзала в 21.05 по московскому времени и прибудет в Петрозаводск в 08.55. Из Петрозаводска поезд отправится в 21.00 по московскому времени и прибудет на Ленинградский вокзал в 08.53. В состав включили купе, СВ и вагон-ресторан. Для пассажиров с ограниченными возможностями доступно специальное купе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #петрозаводск #общество

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