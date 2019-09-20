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16:41   20 Сентября 2019
Весь мир

Трамп высмеял мэра Нью-Йорка

Трамп высмеял мэра Нью-Йорка

Американский лидер Дональд Трамп иронично прокомментировал выход из предвыборной гонки мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Сообщение президент США оставил в своем микроблоге в пятницу, 20-го сентября. 

Ранее стало известно, что де Блазио выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США. Его часто высмеивали, предвыборная кампания нью-йоркского политика длилась четыре месяца. Известно, что только 1% избирателей его поддерживают. Сам Трамп называл де Блазио худшим мэром в стране. 

Глава Белого дома иронично назвал выход из предвыборной гонки «шокирующим». 

«О нет, действительно значимая политическая новость, вероятно, самая громкая история за многие годы! Мэр Нью-Йорка на полставки, Билл де Блазио, который имел ровно нулевую поддержку избирателей, но обладал огромным потенциалом для роста, шокирующе выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой!» — написал глава государства в Twitter.

Ранее Трамп сделал в своем Twitter заявление, что США стали лидерами по производству энергии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #нью-йорк #политика #трамп #общество

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