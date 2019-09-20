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16:30   20 Сентября 2019
Россия

Медведев выделил один миллиард рублей для Минобрнауки РФ

Медведев выделил один миллиард рублей для Минобрнауки РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выделил один миллиард рублей для Минобрнауки РФ. Средства будут взяты из резервного фонда на программу по исследованиям и разработкам по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса страны, рассчитанную до 2020 года. Документ появился на портале правовой информации.

Сообщается, что министерство образования и науки получит 1,56 миллиарда рублей на финансовое обеспечение федеральной целевой программы. Контроль за использованием выделенных средств будет также производить Минобрнауки. По итогам работы специалисты ведомства должны будут подготовить доклад и предоставить его российскому правительству. 

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил об индексации материнского капитала в 2020 году: предусмотрено 316 миллиардов рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#экономика #медведев #правительство #минобрнауки

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