Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выделил один миллиард рублей для Минобрнауки РФ. Средства будут взяты из резервного фонда на программу по исследованиям и разработкам по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса страны, рассчитанную до 2020 года. Документ появился на портале правовой информации.

Сообщается, что министерство образования и науки получит 1,56 миллиарда рублей на финансовое обеспечение федеральной целевой программы. Контроль за использованием выделенных средств будет также производить Минобрнауки. По итогам работы специалисты ведомства должны будут подготовить доклад и предоставить его российскому правительству.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил об индексации материнского капитала в 2020 году: предусмотрено 316 миллиардов рублей.