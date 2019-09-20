Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

 Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят

Комитет по соцполитике в Петербурге подтвердил, что семью с четверняшками не выселят
Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

Додон объявил перезагрузку отношений с Россией

 Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд Еревана оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом запросил дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой

 ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии

ООН обеспокоена отсутствием продовольственной безопасности в Замбии
16:36   20 Сентября 2019
Весь мир

Посол РФ в Латвии считает, что санкциям рано или поздно придет конец

Посол РФ в Латвии считает, что санкциям рано или поздно придет конец

Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов убежден, что санкциям в отношении России рано или поздно придет конец. По его словам, искусственное сдерживание естественных процессов малоэффективно.

Речь об этом зашла в пятницу, 20 сентября, на бизнес-форуме по вопросам сотрудничества Москвы и Риги.

«Не сомневаюсь, что торговым войнам, которые подаются некоторыми нашими партнерами под видом санкций, придет логический и естественный конец», — заявил посол.

Лукьянов отметил, что латышские бизнесмены достаточно прагматично относятся к развитию делового сотрудничества между двумя государствами, несмотря на то, что иногда придерживаться курса на сотрудничество нелегко из-за различных барьеров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #латвия #политика #бизнес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...