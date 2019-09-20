Посол РФ в Латвии считает, что санкциям рано или поздно придет конец

Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов убежден, что санкциям в отношении России рано или поздно придет конец. По его словам, искусственное сдерживание естественных процессов малоэффективно.

Речь об этом зашла в пятницу, 20 сентября, на бизнес-форуме по вопросам сотрудничества Москвы и Риги.

«Не сомневаюсь, что торговым войнам, которые подаются некоторыми нашими партнерами под видом санкций, придет логический и естественный конец», — заявил посол.

Лукьянов отметил, что латышские бизнесмены достаточно прагматично относятся к развитию делового сотрудничества между двумя государствами, несмотря на то, что иногда придерживаться курса на сотрудничество нелегко из-за различных барьеров.