Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии. Журналисты побывали в командировке в столице Ливии Триполи и поделились своими впечатлениями в прямом эфире.

По словам корреспондентов ФАН, спецслужбы запретили им писать о разрухе в городе и не давали общаться с местными жителями в Триполи и Мисурате. Журналисты хотели записать местных жителей на видео, где люди могли бы поделиться своими мыслями о происходящем в Ливии и сравнить жизнь до политического кризиса и нынешнюю обстановку. Но сделать такие видеозаписи не получилось.

Альгис Микульскис и Владимир Малянов говорят, что без камер все же удалось немного пообщаться с местными. Жители Ливии с теплом вспоминают прежнего правителя страны Муаммара Каддафи, которого убили восемь лет назад.

Журналисты говорят, что от местных узнали много информации, за публикацию которой во время нахождения в Ливии началось бы много проблем. По словам корреспондентов, с ними постоянно общался координатор и спрашивал, на какую тему они пишут материалы. Многие репортажи были опубликованы уже когда Малянов и Микульскис вернулись на родину. Оба отмечают, что в России могут свободно говорить о чем хотят, и никто не раздает приказов на тему публикуемых материалов.

В пятницу, 20 сентября, состоялся прямой эфир с корреспондентами Федерального агентства новостей Альгисом Микульскисом и Владимиром Маляновым, которые рассказали подробности о своей командировке в столицу Ливии Триполи. Ранее журналисты ФАН рассказали о хорошем отношении ливийцев к России.