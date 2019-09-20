Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

 Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян
«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

 Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России
Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

 Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России

Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России
Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

 Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян
«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

«Идеальное» время для выборов в Донбассе — будущий год, уверен глава МИД Украины

 Украина не исключает вариант покупки газа у России

Украина не исключает вариант покупки газа у России
Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

Корреспонденты ФАН рассказали, какие темы им запретили освещать спецслужбы Ливии

 Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России

Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России
16:21   20 Сентября 2019
Россия

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил губернатору Калининградской области Антону Алиханову подумать «о легком изменении профиля работы». Об этом 20 сентября информирует РИА Новости. 

В пятницу в ходе пленарного заседания форума «Среда для жизни: города» премьер отметил, что Алиханов хорошо выступает в качестве модератора. 

«Антон Андреевич, у вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора», — сказал Медведев. 

Кроме этого, глава кабмина отметил «легковесность» задачи модераторов. 

«Губернаторы — важные люди, серьезные, а модератор — это вроде такая легкая, иногда легковесная задача немножко кого-то подкалывать там, находить что-то смешное», — сказал премьер. 

Ранее стало известно, что Медведев намерен полететь на Кубу. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...