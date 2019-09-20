Медведев предложил Алиханову подумать о смене «профиля работы»

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил губернатору Калининградской области Антону Алиханову подумать «о легком изменении профиля работы». Об этом 20 сентября информирует РИА Новости.

В пятницу в ходе пленарного заседания форума «Среда для жизни: города» премьер отметил, что Алиханов хорошо выступает в качестве модератора.

«Антон Андреевич, у вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора», — сказал Медведев.

Кроме этого, глава кабмина отметил «легковесность» задачи модераторов.

«Губернаторы — важные люди, серьезные, а модератор — это вроде такая легкая, иногда легковесная задача немножко кого-то подкалывать там, находить что-то смешное», — сказал премьер.

Ранее стало известно, что Медведев намерен полететь на Кубу.