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Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России
16:18   20 Сентября 2019
Россия

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналистам Федерального агентства новостей ливийские чиновники пообещали организовать встречу с похищенными российскими социологами, похищенными в Триполи ранее, однако корреспондентов обманули.

Во время пресс-конференции журналисты Альгис Микульскис и Владимир Малянов ответили на вопросы о судьбе сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которые находятся в тюрьме Триполи после задержания боевиками Правительства национального единства (ПНЕ), осевшего в столице Ливии.

«Мы активно осаждали кабинеты чиновников. Они заявляли, что тоже не понимают, почему социологи были задержаны»,  — отметили журналисты.

Корреспонденты подчеркнули, что практически «добрались» до генерального прокурора страны  — встреча уже была назначена и отменена ливийской стороной без объяснения причин. Журналисты отметили, что задержанным россиянам еще не предъявили обвинения. Следствие идет, но когда оно закончится, никто не знает, заявили корреспонденты.

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Микульскис и Малянов назвали возможную причину похищения граждан РФ, которая, по их предположениям, заключается в доносе со стороны.

«Причина  — донос со стороны. Кто-то пришел в Мухабарат и сказал, что ребята будто бы действуют незаконно. Так как нет доказательств, опровержения, даже адвокатов, социологи под арестом»,  — предполагают журналисты.

Напомним, россияне были похищены структурами ПНЕ в мае 2019 года. Социологи по заданию Фонда защиты национальных ценностей изучали политическую обстановку в Ливии, а конкретнее  — расстановку политических сил. При этом граждане РФ не вмешивались в избирательный процесс. Сейчас россияне находятся в тюрьме «Митига» в Триполи в ужасных условиях: возможно, к ним применялись пытки.

Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

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Автор: Тимофей Булочкин
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