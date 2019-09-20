Журналисты ФАН посетили Ливию и узнали возможную причину похищения россиян

Журналистам Федерального агентства новостей ливийские чиновники пообещали организовать встречу с похищенными российскими социологами, похищенными в Триполи ранее, однако корреспондентов обманули.

Во время пресс-конференции журналисты Альгис Микульскис и Владимир Малянов ответили на вопросы о судьбе сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которые находятся в тюрьме Триполи после задержания боевиками Правительства национального единства (ПНЕ), осевшего в столице Ливии.

«Мы активно осаждали кабинеты чиновников. Они заявляли, что тоже не понимают, почему социологи были задержаны», — отметили журналисты.

Корреспонденты подчеркнули, что практически «добрались» до генерального прокурора страны — встреча уже была назначена и отменена ливийской стороной без объяснения причин. Журналисты отметили, что задержанным россиянам еще не предъявили обвинения. Следствие идет, но когда оно закончится, никто не знает, заявили корреспонденты.

Микульскис и Малянов назвали возможную причину похищения граждан РФ, которая, по их предположениям, заключается в доносе со стороны.

«Причина — донос со стороны. Кто-то пришел в Мухабарат и сказал, что ребята будто бы действуют незаконно. Так как нет доказательств, опровержения, даже адвокатов, социологи под арестом», — предполагают журналисты.

Напомним, россияне были похищены структурами ПНЕ в мае 2019 года. Социологи по заданию Фонда защиты национальных ценностей изучали политическую обстановку в Ливии, а конкретнее — расстановку политических сил. При этом граждане РФ не вмешивались в избирательный процесс. Сейчас россияне находятся в тюрьме «Митига» в Триполи в ужасных условиях: возможно, к ним применялись пытки.