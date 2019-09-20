Бюджет предусмотрел более 400 миллиардов рублей на развитие городской среды

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 20 сентября, сообщил, что федеральный бюджет предусмотрел более 400 миллиардов рублей в 2020-2022 годах на развитие городской среды в рамках профильного национального проекта. По его словам, регионы и муниципалитеты получат премиальные деньги на грантовой основе от правительства за активную работу в сфере развития городской среды.

Дмитрий Медведев не рассказал о параметрах национального проекта по благоустройству городов, но отметил, что правительство в четверг, 19 сентября, одобрило бюджет на ближайшие три года, в котором предусмотрели деньги на эти цели.

«Запланировали более 400 миллиардов рублей», — резюмировал премьер-министр РФ.