ФАС оштрафовала Яндекс на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тысяч рублей из-за ненадлежащей контекстной рекламы. Постановление вынесено в четверг, 19 сентября.

Отмечается, что реклама вела на сайт компании «ИТС Групп». К слову, компании вынесли предупреждение, поскольку она входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

«ИТС Групп размещала в Яндекс.Директе рекламу услуг сертификации, при этом не имея необходимого разрешения от Росаккредитации», — пояснили в ведомстве.

Нажимая на объявление, пользователь переходил по гиперссылке на сайт, на котором «ИТС Групп» разместила свои услуги в сфере сертификации и декларирования продукции.