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16:11   20 Сентября 2019
Россия

ФАС оштрафовала Яндекс на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Яндекс на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тысяч рублей из-за ненадлежащей контекстной рекламы. Постановление вынесено в четверг, 19 сентября. 

Отмечается, что реклама вела на сайт компании «ИТС Групп». К слову, компании вынесли предупреждение, поскольку она входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

«ИТС Групп размещала в Яндекс.Директе рекламу услуг сертификации, при этом не имея необходимого разрешения от Росаккредитации», — пояснили в ведомстве. 

Нажимая на объявление, пользователь переходил по гиперссылке на сайт, на котором «ИТС Групп» разместила свои услуги в сфере сертификации и декларирования продукции.

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Автор: Виктория Разумовская
#штраф #фас #яндекс #реклама

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