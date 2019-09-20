Журналисты ФАН узнали о хорошем отношении ливийцев к России

Ливийцы хорошо относятся к России и интересуются тем, что происходит в этой стране. Об этом рассказали журналисты ФАН на пресс-конференции по итогам поездки в Ливию в пятницу, 20 сентября.

По словам корреспондентов, почти каждый собеседник в Ливии рассказывал им, как какой-либо из его родственников либо учился в России, либо ездил туда на курсы. При этом 90% офицеров страны учились в советских и российских вузах и сохранили добрую память о стране.

«Наш сопровождающий из мухабарата в свое время закончил Ульяновское высшее училище связи. Около пяти лет провел в России», — сказал Микульскис.

Владимир Малянов добавил, что ливийцы тепло вспоминают Россию. Он напомнил, что в Ливии присутствовали российские инвесторы, которые покинули страну после революции. Ливийцы интересовались, собирается ли Россия возвращаться как инвестор, как защитник, отметил журналист.

Напомним, в 2011 был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.