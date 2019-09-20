Видео убийства полицейского в метро Москвы опубликовали в сети

Видео, на котором старший прапорщик Алексей Смирнов выстрелил в своего коллегу Максима Веялко, появилось в сети. Его опубликовала газета «Коммерсантъ» 20 сентября.

Напомним, что Смирнов вымогал деньги у иностранцев без регистрации. По его схеме, они должны были положить деньги в упаковку с одноразовыми бумажными платками и передать ему. Один из таких эпизодов попал на видео. Здесь филиппинка передает взяточнику ту самую упаковку на входе станции московского метро «Баррикадная», за что он ей возвращает документы.

Второй случай произошел 18 сентября и о нем узнали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) Максим Веялко и Алексей Лимонов. Тогда жертвой стал гражданин Киргизии, который и сообщил правоохранителям о преступлении.

Вместе с понятыми сотрудники пошли в комнату полиции, где находился прапорщик. Веялко и Лимонов попросили его достать все из карманов. Как и ожидалось, в пачке с платками оказались две тысячи рублей. Однако, как только Смирнов понял это, он достал пистолет и выстрелил в Веялко, который скончался. Лимонова же госпитализировали. Этот момент также запечатлен на видео:

Прапорщика обвиняют в коррупции и в посягательстве на жизни двух сотрудников правоохранительных органов. Стоит отметить, что убийце грозит пожизненное лишение свободы. Ходатайство об аресте рассмотрят уже в пятницу, 20 сентября.

Также в этот день состоятся похороны Веялко. Его придадут земле в подмосковном Домодедове. Желание поучаствовать в процессии выразило все руководство Главного Управления МВД Москвы.