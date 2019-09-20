Корреспонденты ФАН рассказали, как стали свидетелями бандитских разборок в Триполи

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали, как стали свидетелями бандитских разборок в столице Ливии. По словам журналистов, в столице Ливии Триполи местные преступники постоянно устраивают разборки, которые видят местные жители и их дети.

Вернувшиеся из ливийской командировки журналисты рассказывают, что однажды отправились купаться на местный пляж. Они успели окунуться, а затем послышалась стрельба из пулемета. Микульскис и Малянов говорят, что люди стали оглядываясь выбегать из воды. Позднее координатор рассказал, что это была одна из местных разборок среди бандитов.

Позже корреспонденты ФАН узнали, что почти каждый нынешний чиновник из правительства в Триполи имеет свою группировку, каждый старается поджимать под себя все деньги, которые им приносят бандиты. Владимир Малянов рассказывает, как собирался на съемки в порт, у него было получено разрешение, но не хватало лишь одной подписи. Вместе с координатором он отправился за подписью, но в полицейском отделении помимо правоохранителей были люди в гражданском и в военной форме. После пары звонков со стороны гражданских людей Малянову сказали, что съемки запрещены.

«Воочию убедились, что ни полиция, ни мухабарат никакой силы не имеют», — говорит журналист ФАН, вернувшийся из командировки в Ливию.

Политический кризис в стране начался восемь лет назад, когда в октябре 2011 года убили Муаммара Каддафи. Сейчас часть страны со стороны запада контролирует Правительство национального согласия, а восток находится под контролем парламента, избранного народом Ливии.